Nilvan Ferreira rebate Cássio Cunha Lima: “ele já sabe que eu vou para o 2º turno e por isso está dizendo isso”

O candidato ao Governo da Paraíba Nilvan Ferreira (PL) rebateu a fala do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) que, em entrevista ao Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM, disse, nesta quarta-feira (31) que seu filho, Pedro Cunha Lima irá ao segundo turno já que Nilvan seria fraco para a briga ao pleito contra João Azevêdo.

“Eu não queria entrar nessa polêmica, pois é algo que eu lamento, pois apesar de todo o respeito que tenho pelo Senador, eu não sou fraco, muito pelo contrário, eu represento o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho sido a resistência e um dos únicos que fez e faz enfrentamento a Ricardo Coutinho. Eu fui o único que resisti, inclusive, quando Cássio apoiava Ricardo Coutinho, eu que denunciava”, disse.

“Quando fecharam as igrejas, eu não vi Cássio defendendo as igrejas e os pastores. Eu arrisquei o meu trabalho. Eu acho que esse tipo de afirmação não ajuda a oposição, e me atacar, só ajuda a reeleição de João Azevêdo. Eu continuo firme no propósito de representar a mudança em nosso estado”, declarou.

O candidato a governador Nilvan Ferreira (PL) disse que o tucano faz essas declarações porque tem a certeza que ele [Nilvan Ferreira] vai para o 2º turno. Em áudio que circula em grupos de WhatsApp, enviado a correligionários no último domingo (27), Cássio afirma que Nilvan é um candidato “frágil” e que o governo vai fazer o possível para tê-lo com adversário no segundo turno.

clickpb