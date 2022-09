Nilvan Ferreira revela que articula nova visita de Bolsonaro à Paraíba: “ainda não temos a data”

A agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) prevê uma série de viagens pelo país com lives diárias nas redes sociais na reta final da campanha.

O candidato ao Governo da Paraíba, Nilvan Ferreira (PL), em entrevista ao programa Arapuan Verdade, desta segunda-feira (12), explicou que articula agenda para viabilizar a vinda do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro na Paraíba.

Como acompanhou o ClickPB, Nilvan explicou que interesse existe de sobra, mas que ainda não existe uma data estimada para essa visita. “Estamos organizando a campanha de Bolsonaro na Paraíba, mas ainda não temos data para essa visita”, disse.

A agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) prevê uma série de viagens pelo país com lives diárias nas redes sociais na reta final da campanha. No Nordeste, o intuito é visitar ao longo do mês Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba, para tentar reduzir a vantagem do PT na região.

