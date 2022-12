No dia de natal, ladrões invadem casa na PB e levam até vaso sanitário

Era para ser um natal agradável para uma família do bairro Alto Branco, em Campina Grande, Agreste paraibano, mas tudo terminou com uma surpresa infeliz. A ceia se tornou indigesta quando, neste domingo (25), os moradores voltaram para casa, após passarem o natal na casa de parentes no Cariri do estado, e se depararam com as luzes acesas e o imóvel arrombado.

Os ladrões levaram móveis, geladeira, máquina de lavar, televisão, computadores, torneiras, itens que estavam instalados no banheiro e até o vaso sanitário.

Apesar do tamanho do roubo, moradores das casas vizinhas alegaram não terem visto ou ouvido nada. O que reforça a hipótese de que foi uma ação muito bem planejada.

Um suspeito chegou a ser identificado, mas não foi preso. Segundo a moradora, ela soube que uma empresa de segurança flagrou um homem que estava com uma máquina de lavar na cabeça. A empresa chamou a polícia, ele foi levado à delegacia, mas como não havia boletim de ocorrência acabou sendo liberado.

Posteriormente, já sabendo do roubo, a moradora registrou o B. O. mas o homem não foi mais localizado. Ela entrou em contato com a empresa de segurança, que fez a entrega da máquina de lavar, único item recuperado até a publicação desta matéria.

