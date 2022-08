No governo, Pedro vai implantar o Programa Mãe Paraibana, apoiando as mulheres grávidas da gestação à creche dos filhos

Além de garantir o enxoval da criança que vai nascer, o programa vai assegurar a realização de pelo menos seis exames no período pré-natal, trazendo mais segurança no parto.

Um dos programas que Pedro Cunha Lima (PSDB) vai garantir ao chegar no Governo do Estado é o Mãe Paraibana, que vai fortalecer a maternidade da gestação até a creche do filho. Além de garantir o enxoval da criança que vai nascer, o programa vai assegurar a realização de pelo menos seis exames no período pré-natal, trazendo mais segurança no parto. A proposta foi apresentada por Pedro durante sabatina na Rádio Sanhauá, nesta sexta-feira (19).

“A gente quer garantir que a mulher tenha toda segurança e cuidados neste momento tão especial da sua vida. Vamos garantir o acompanhamento no pré-natal, para que tanto a mãe quanto a criança tenham a segurança necessária no momento do parto. O enxoval também será assegurado, porque muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade na Paraíba, não têm o básico, então o Governo do Estado precisa chegar junto e dar esta assistência”, disse.

Outra política fundamental garantida por Pedro é a criação de novas vagas em creche, para que a mãe tenha um ambiente seguro para deixar seus filhos quando for buscar o mercado de trabalho. “A Paraíba é o estado com o maior déficit de vagas em creche do Nordeste. Vamos fazer parcerias com os municípios, garantir a construção de novas creches para que a mãe que busque sua independência financeira tenha um espaço seguro para deixar seus filhos. Na nossa gestão educação será prioridade, porque só por ela nós conseguiremos garantir um futuro com menos desigualdade”.

