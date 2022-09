No último domingo de campanha, Prefeito de Jacaraú reúne multidão de apoiadores a seus candidatos

Neste domingo (25) aconteceu a última carreata e caminhada com os apoiadores do prefeito de Jacaraú, Elias Costa, juntamente com seu vice, Márcio Aurélio.

O prefeito Elias Costa mostrou toda sua força política no município, ao reunir uma grande multidão de apoiadores e correligionários no último grande evento antes do pleito de 02 de outubro.

Inicialmente o dia começou com Elias, Márcio, secretários, vereadores, coordenadores e militantes em uma caminhada na rua principal e cumprimentando os eleitores na feira livre da cidade. A tarde, o movimento começou com a concentração de automóveis e motos em frente ao ginásio de esportes “O Lisboão” para saírem em carreata.

Foi um verdadeiro mar vermelho que tomou conta de Jacaraú ao saírem percorrendo as principais ruas da cidade e encerrando no Distrito do Timbó. Por onde a carreata passava a população demonstrava todo o seu apoio aos candidatos do prefeito.

O candidato a deputado estadual, Michel Henrique, participou do evento e agradeceu imensamente o carinho dos jacarauenses.

Ao chegarem no Timbó, o prefeito Elias Costa, destacou efusivamente a força de um povo que quer mudança e acredita no poder da democracia.

“As eleições estão chegando e quero reforçar nosso compromisso com nossa cidade, com nossa Paraíba, com o Brasil. Vamos votar nos candidatos que ajudaram e vão continuar ajudando nossa gente. Dr. Damião, Michel Henrique, Ricardo Coutinho, Veneziano e Lula; esses são nossos candidatos! Vamos mostrar nas urnas a força do nosso povo”, disse Elias.

O candidato Michel Henrique enalteceu tudo o que o prefeito Elias Costa e Márcio Aurélio vem fazendo pela população de Jacaraú e ratificou o seu compromisso com o município.

“Eu não poderia deixar de agradecer ao prefeito Elias, ao vice Márcio, por todo o apoio que vem oferecendo a nossa campanha. Estamos confiantes e vamos rumo a vitória para que possamos continuar ajudando a esta cidade que sempre me acolhe tão bem quando eu passo por aqui. Obrigado Jacaraú! Obrigado Elias! Vamos vencer nas urnas e comemorar uma linda vitória”, Michel Henrique.

Assessoria

