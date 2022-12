Noite de fé e adoração marcam o início da festa da padroeira em Jacaraú

A primeira noite de comemorações da festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Jacaraú, foi marcada pela apresentação do Padre Nilson Nunes, que apresentou um show repleto de louvor, fé, esperança e adoração.

Os fiéis católicos tiveram uma noite iluminada com a presença do padre, abençoando a todos com suas palavras de conforto e carinho. Padre Nilson cantou músicas que tocou os corações de todos que foram prestigiar o seu show. Com adoração a Nossa Senhora da Conceição e o Senhor Jesus o público foi abençoado e iluminado com uma noite especial.

Padre Nilson é conhecido não apenas por suas canções, mas por seus momentos de reflexões. Cada um que foi conferir de perto o show de louvor pôde sentir, ser tocado e agraciado com as palavras do padre.

A população jacarauense lotou o Parque da Criança e demonstrou toda sua fé e gratidão por mais uma noite de bençãos na vida de cada um.

Padre Nilson agradeceu o imenso amor e carinho que recebeu da cidade e espera retornar ao município em breve.

O prefeito Elias Costa e o vice Márcio Aurélio agradeceram a Padre Nilson por proporcionar este momento de pura fé e emoção na cidade.

Programação

A festa da padroeira terá continuidade nos dias 07 e 08 de dezembro. No dia 07 o público vai poder curtir muito forró com as apresentações de Thiaguinho Show, Taty Girl, Henry Freitas e no encerramento, dia 08, o cantor Elson Júnior realizará mais um show de louvor para a população.

