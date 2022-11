“Nossa casa foi embora”, lamenta moradora afetada por inundação no DF

Casas afetadas por bacia de contenção hídrica que transbordou no Sol Nascente

Na manhã desta segunda-feira (21/11), Maria Lúcia juntou-se às vizinhas para lavar sofás, camas e cobertores que ficaram sujos após a enchente. Ela dormia quando percebeu que o imóvel era tomado pela água.

Resgate dos escombros

O Governo do Distrito Federal (GDF) disponibilizou um ginásio para receber as 24 famílias que não tivessem para onde ir. No entanto, todos se deslocaram para a casa de parentes ou vizinhos, na mesma região administrativa.

O espaço acabou liberado para eventos programados no local. No entanto, as famílias que não aceitaram o abrigo serão acompanhadas por Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A manicure Adriana Silva (foto em destaque), 36, ainda tenta recuperar os poucos objetos que sobraram da casa, que ficou totalmente destruída após o rompimento da bacia de contenção.

Adriana tem quatro filhos, de 18, 16, 14 e 4 anos. Em meio aos escombros e à lama, ela encontrou o urso do mais novo e fez questão de resgatar o brinquedo. “É do meu pequeno. Ele vai ficar feliz quando vir que eu achei”, conta.

A manicure, que morava na casa da sogra, em Ceilandia, tinha conseguido construir um imóvel no Sol Nascente há três anos, com o marido. “Agora, é voltar a viver de favor. Nossa casa foi embora e, hoje, vão terminar de derrubar o que sobrou dela”, lamenta.

Demolições

A Defesa Civil informou que vai derrubar 20 casas no local. Os moradores que permanecerem serão orientados a deixar os imóveis em caso de chuva.

“O local é de risco, então, há chances de desabamento. A gente oferece um suporte de abrigo para essas famílias, mas as que quiserem permanecer serão alertadas que precisam deixar o local em caso de chuva”, ressalta o coordenador de operações da Defesa Civil, Gabriel Motta de Carvalho.

O órgão comunicou diz ainda que, apesar de passarem por limpeza frequente, a bacia de contenção acumulava “muito lixo”, o que entupiu os pontos de vazão de água.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) fez a retirada da sujeira do local.

metropoles