Nota de Esclarecimento sobre instalação de medidores de água em Lerolândia

A ANE esclarece que não foram instalados medidores em Lerolândia, assim como não houve nenhum tipo de emissão de fatura para a localidade ou para qualquer região da zona rural de Santa Rita.

A empresa informa que está perfurando um poço em Lerolândia que, ao ser concluído, levará água tratada e de qualidade para a torneira das pessoas.

A ANE prevê um investimento de R$ 260 milhões pelos próximos 30 anos no município. Esse montante permitirá, por exemplo, que todo o município de Santa Rita, incluindo a zona rural, conte, até 2033, com 90% de coleta e tratamento do efluente gerado na cidade. Hoje, apenas 4% dos moradores possuem esgotamento sanitário.

A ANE também ressalta que a água fornecida pela empresa está cristalina e dentro dos parâmetros de qualidade.

A população ainda pode entrar em contato pelo número 0800 – 731 – 2631. Também pelo site www.ane.com.br, pelo e-mail faleconosco@ane.com.br e ainda pelo atendimento presencial na Praça Getúlio Vargas, 167, 2º andar, sala 307, Edifício José Américo.

