Novas adesões: mais 14 prefeitos, vereadores e lideranças políticas declaram apoio a João no 2º turno

O governador e candidato à reeleição João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (7), novas adesões e a reafirmação de apoios de diversos prefeitos, vereadores e lideranças políticas do estado. O candidato da coligação ‘Juntos Pela Paraíba’ recebeu, dentre os chefes de Executivos Municipais, 14 gestores nesta tarde.

Se reuniram com João para reafirmar apoio ao projeto do governador, além de tratar sobre as demandas dos municípios e alinhar as ações na reta final de campanha, os seguintes gestores: a prefeita de Bayeux, Luciene Gomes (PDT); prefeito de Paulista, Valmar Arruda (PL); prefeito de Bonito de Santa Fé, Antônio Lucena (Podemos); prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia (União Brasil); prefeito de Poço de José Moura, Paulo Braz (Cidadania); prefeito de Cubati, José Ribeiro (Cidadania); prefeito de Umbuzeiro, Nivaldo (Cidadania); prefeito de Alagoa Nova, Francinildo Pimentel (Cidadania); prefeito de Gado Bravo, Marcelo Paulino (PL); prefeito de Frei Martinho, Tião Pinto (Cidadania); prefeito de Juarez Távora, Wilson Evangelista (Solidariedade); prefeito de Imaculada, Luciano Lustosa (Solidariedade); prefeito de Casserengue, Van de Galega (PL); prefeito de Caturité, Zé João (Progressistas); e o prefeito de Coremas, Irani Alexandrino (Republicanos).

Dentre as lideranças políticas que aderiram ao projeto de João, está o presidente do MDB de Bayeux, Adriano Martins.

Já com relação aos vereadores, esteve aderindo ao seu projeto o vereador do MDB, Ramon Menezes, segundo deputado estadual mais votado em Guarabira. A vereadora de Campina Grande, Jô Oliveira (PCdoB), que conquistou mais de 20 mil votos na disputa como deputada estadual, terceira mais votada da cidade, reafirmou seu apoio ao governador.

Os vereadores da oposição de Santana de Mangueira, vereadores de Taperoá e Juarez Távora se reuniram com João e declararam apoio à sua reeleição.

“Todos esses apoios são a constatação dos nossos resultados e compromissos em todos os cantos da Paraíba. Gostaria de agradecer a todos os gestores, parlamentares e lideranças que chegaram ou reafirmaram seu compromisso com nosso projeto. Não tenho dúvida que sairemos vitoriosos. Agora o momento é de unir forças, pé no chão e batalhar por cada voto. E no dia 30, vamos votar 40 e continuar com o projeto que vem transformando a Paraíba”, afirmou João.

