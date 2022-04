NOVO DECRETO: João Azevêdo libera uso de máscaras em locais abertos e fechados em toda Paraíba

O uso de máscaras em locais abertos na Paraíba passou a ser facultativo a partir desta quinta-feira (07), de acordo com decreto publicado pelo Governo da Paraíba. O uso de máscara em locais fechados também passou a ser liberado, de acordo com o decreto, para cidades com mais de 70% da população vacinada contra covid-19.

A decisão foi tomada pelo Governo da Paraíba em razão do atual cenário epidemiológico. Atualmente, os números de casos confirmados está cada vez mais baixo, assim como o número de mortes em decorrência da covid-19.

De acordo com o texto do decreto, o uso de máscaras em espaços abertos passa a ser facultativo, de acordo com a vontade de cada um. Ainda é recomendado que as pessoas que possuem comorbidades ou que apresentem os sintomas de covid-19 mantenham a utilização das máscaras.

Outra mudança trazida pelo decreto é que o uso de máscaras em locais fechados passa a ser facultativo em cidades com esquema de vacinação completa superior a 70%. No entanto, permanece a recomendação para que pessoas com comorbidade ou com sintomas de covid-19 permaneçam usando máscaras em qualquer ambiente.

O decreto estabelece ainda que os municípios poderão adotar medidas mais restritivas de acordo com a realidade sanitária de cada um. Ficou definido ainda que as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Estadual voltarão a partir de 11 de abril.

Em relação às aulas presenciais na rede estadual de ensino, a Secretaria de Educação irá divulgar novo cronograma para retorno ainda no mês de abril.

A partir desta sexta-feira (08) passa a ser permitido o aumento da capacidade de público para 100% em shows, eventos sociais e corporativos, cinemas, teatros e eventos esportivos realizados em ginásios, estádios e arenas.

Confira o decreto na íntegra abaixo:

