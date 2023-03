Nudez e sexo oral durante show de MC Pipokinha gera polêmica

Não é de hoje que os shows de MC Pipokinha, com suas performances peculiares, viram assunto nas redes sociais, no entanto, neste domingo, um acontecimento gerou grande polêmica no Twitter. Durante a apresentação, uma mulher ficou completamente nua e supostamente fez sexo oral na cantora em cima do palco.

No vídeo, é possível ver o momento em que a mulher segura em uma estrutura de poledance e começa a tirar a roupa. Em seguida chama a cantora e a deita. Ela começa a performar com a cabeça entre as pernas da funkeira, que retribui beijando seus seios.

Em comentários na rede social, algumas pessoas dizem que as apresentações estão passando dos limites. Já outros disseram que os shows dela já tem essa características, até mesmo pelas letras das músicas, e quem não quer ver esse tipo de conteúdo é só não consumir.

