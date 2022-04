Nutricionista indica 5 alimentos que ajudam a emagrecer mais rápido

Emagrecer mais rápido é o desejo de muita gente. No entanto, é importante entender que o emagrecimento é um processo. Para que ele aconteça do jeito certo — ou seja, de forma saudável — é necessário apostar em uma alimentação rica em nutrientes e na prática de atividades físicas.

Nesse sentido, por mais que você queira muito se livrar logo dos quilos a mais, vale manter a constância para que esse processo aconteça de forma definitiva. Atualmente, existem muitas receitas mirabolantes que prometem uma perda de peso rápida. O problema é que elas são muito restritivas e, portanto, mais suscetíveis ao efeito sanfona.

Agora, no que se refere a alimentação, uma dica que pode te ajudar a emagrecer mais rápido é apostar na substituição de alimentos. Ao incluir opções mais saudáveis nas suas refeições, fica mais fácil de encontrar o caminho certo para a perda de peso.

Confira agora a seleção feita pela nutricionista Edvânia Soares de 5 alimentos que podem te ajudar a emagrecer mais rápido:

1. Azeite em vez de óleo de soja

Segundo a nutricionista, preferir o azeite é uma boa opção entre as trocas alimentares, pois ele tem gorduras monoinsaturadas, que previnem a formação de placas de gordura no tecido arterial, além de ser um poderoso antioxidante.

Já o óleo de soja passa por diversos processos até ser industrializado, o que faz ele ser mais pobre em nutrientes e rico em gordura saturada.

2. Arroz integral no lugar do arroz branco

De acordo com Edvânia, no refinamento do arroz, grande parte das fibras são eliminadas. Além do magnésio, mineral que combate o estresse e melhora a absorção de cálcio. O arroz branco também tem alto índice glicêmico se comparado ao arroz integral.

Isso acelera a absorção dos carboidratos, que, em excesso, acabam sendo estocados no organismo em forma de gordura. O arroz integral, no entanto, permite que a liberação de energia seja mais lenta e gradativa, o que evita o armazenamento dos nutrientes e auxilia a emagrecer mais rápido.

3. Temperos naturais em vez dos industrializados

Além de ser mais saudável, pode ser mais saboroso também. Para a especialista, os temperos industrializados contêm excesso de sódio em sua composição. Sem falar nos conservantes e realçadores de sabor. Juntos, esses ingredientes provocam retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e problemas na digestão.

Por outro lado, ingredientes naturais, como alho, cebola, salsa e orégano, possuem função fitoterápica com ação anti-inflamatória, antifúngica e antioxidante. Ou seja, ajudam a emagrecer mais rápido do que produtos industrializados.

4. Suco natural no lugar dos industrializados

Outra substituição que vai gerar muito mais saúde e sabor, viu? Os sucos de caixinha ou em pó são péssimas opções, já que costumam ser carregados de corantes, conservantes e açúcar. Tudo que precisamos evitar para conseguir emagrecer mais rápido.

Já os naturais, de acordo com Edvânia, são ricos em fibras, melhoram a saciedade e o trânsito intestinal. Além de terem vitaminas essenciais para cuidados da saúde.

5. Leite vegetal em vez do leite de vaca

Apostar no leite de amêndoas, por exemplo, pode ser uma ótima alternativa para quem não consegue renunciar à bebida.

De acordo com a nutricionista, o leite de vaca possui proteínas alergênicas e gorduras que podem desequilibrar os níveis do colesterol, quando consumido em excesso. Já os vegetais, são ricos em fibras, minerais e contam com baixo teor de açúcar. Qualidades que ajudam a emagrecer mais rápido.

ALTO ASTRAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...