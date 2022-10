O brasileiro e a fé: Padre Reginaldo Manzotti reuniu uma multidão de fiéis em Fortaleza

Evento aconteceu presencialmente no novo Aterro da Orla da Praia de Iracema, depois do hiato de dois anos por conta da pandemia da Covid-19

Foram dez dias de montagem da mega estrutura no novo aterro da Orla da praia de Iracema, envolvendo centenas de profissionais dentre eles: montadores, profissionais de limpeza, segurança e mais de três mil voluntários auxiliando a multidão de fiéis que transformou as areias do novo aterro da Orla de Iracema, em um verdadeiro tapete humano.

Grande parte dos fiéis chegaram ao local ainda às vésperas do evento, para garantir um local especial e compartilhar momentos de fé e muita emoção. O brasileiro é um povo de fé. De maneira geral o povo brasileiro se enxerga como forte, resiliente e feliz.

Segundo pesquisa realizada pela “Diversidade Cristã”, mostra que 99% dos brasileiros declaram ter fé. Ainda mais em momentos difíceis que o povo tem passado como pandemia da Covid-19, o desemprego que assola milhões de brasileiros, as doenças mentais como depressão, ansiedade e que levam os números de suicídios crescerem, a fome e os milhares de “irmãos” sem moradia e tantos outros motivos. Mas o brasileiro, não perde nunca o que? A Fé.

Esta fé que foi declarada de forma de linda e emocionante no maior evento católico do Brasil no ano, liderado pelo sacerdote Reginaldo Manzotti, considerado o padre que arrasta multidões. E foi comprovado mais uma vez que ele faz jus ao título que lhe foi concedido. Foram horas de dedicação ao evento, que se iniciou no começo da semana com coletiva de imprensa, participação no evento de doação de sangue em pró do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – Hemoce pelo sétimo ano consecutivo, nos ensaios, nas visitas presbiterais até chegar a grande apresentação.

O ápice do evento foi a Santa Missa e a Adoração ao Santíssimo, onde homens, mulheres, jovens, idosos e até crianças se emocionaram e levantavam objetos para conseguir graças. De pedidos de empregos até cura para doenças, milhares de pessoas foram as lagrimas e tocadas pela fé.

“As pessoas não vão ao evento para ver o padre Reginaldo Manzotti ou por motivação humana, mas pela fé. Eu recebo, ao longo de todos esses anos, testemunhos de graças, bênçãos, milagres e vidas transformadas. Não é o evento em si, mas os frutos do evento. Por isso, ele está aberto a todas as pessoas que quiserem estar presentes”, explica o padre.

Os fiéis ainda tiveram a oportunidade de conferir em primeira mão, o show o show “Tempo de Inovar”, que foi gravado em DVD em maio de 2020, mas nunca foi apresentado em Fortaleza.

PRESSFC