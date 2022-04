OMS: variante XE do coronavírus é 10% mais transmissível do que BA.2

Variante surgiu a partir da recombinação entre as linhagens BA.1 e BA.2 da Ômicron, ambas relacionadas ao aumento de casos de Covid no mundo.

A nova variante do coronavírus, provisoriamente chamada de XE, é aproximadamente 10% mais transmissível do que a BA.2 – variante que provocou o aumento do número de casos de Covid-19 em parte da Europa e da Ásia, na primeira quinzena de março -, segundo informe divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (6/4).

“As estimativas iniciais baseadas em dados preliminares limitados sugerem que o XE tem uma vantagem na taxa de crescimento de cerca de 10% em comparação com o BA.2, no entanto, esse achado requer confirmação adicional”, disse a OMS em um comunicado.

A XE é uma recombinação das linhagens BA.1 e BA.2 da variante Ômicron. O primeiro caso de infecção relacionado à ela foi descoberto em 19 de janeiro, no Reino Unido. Desde então, algumas centenas de casos já foram confirmados por sequenciamento genético.

“A OMS continua monitorando e avaliando de perto o risco à saúde pública associado às variantes recombinantes, juntamente com outras variantes do Sars-CoV-2, e fornecerá atualizações à medida que mais evidências estiverem disponíveis”, informou a organização.

