Ônibus de Conrado e Aleksandro sofre acidente em Miracatu; um dos cantores e outros 5 morreram

O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.

Ônibus de dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofre acidente na rodovia Régis Bittencourt, no interior de SP — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Ao g1, o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, confirmou que o ônibus envolvido no acidente é de Conrado e Aleksandro. O cantor Aleksandro Correia, a voz principal da dupla, morreu no acidente, segundo apurado pela rede Globo.

Segundo Cassuce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado, mas o evento, mas a atração foi substituída pela casa de shows.

Nota oficial

Em nota, a Singular Produções Artísticas informa com pesar o falecimento de seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro, na rodovia Régis Bittencourt próximo à cidade de Miracatu (SP), na manhã deste sábado (7).

Segundo a nota, entre as vítimas fatais está o cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos. Ainda não há a confirmação do nome dos outros cinco mortos.

Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado junto com outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados.

O ônibus da dupla Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na noite de sexta-feira (6), e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP), onde Conrado & Aleksandro fariam um show neste sábado.