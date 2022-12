Ônibus cai no despenhadeiro na Serra da Jurema em Guarabira-PB

Ônibus desgovernado cai no despenhadeiro na Serra da Jurema em Guarabira, Agreste paraibano. Segundo informações, o ônibus que havia levado romeiros para o memorial Frei Damião, neste domingo (18), estava apenas com o motorista quando caiu no despenhadeiro. As informações são preliminares.

O ônibus saiu da cidade de Conde, Litoral Sul paraibano, com romeiros para participar da 18ª Romaria ao Memorial.

Testemunha conta como aconteceu o acidente

Veja como ficou o ônibus

Jovem que estava no ônibus conta como aconteceu o acidente que por pouco não virou tragédia

Matéria em atualização

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram