Opera Paraíba: 400 pessoas são atendidas no mutirão da catarata em Cajazeiras

O mutirão de cirurgias de catarata, realizado de 28 a 31 de março no Hospital Regional de Cajazeiras, atendeu 400 pessoas de 24 municípios da 6ª Região de Saúde do Estado. A ação realizou 100 procedimentos por dia.

“Eram pacientes que já aguardavam a realização da cirurgia, já tinham diagnóstico de catarata, muitos já sem enxergar e sem recursos para fazer a cirurgia. Não tem alegria maior que o sorriso estampado no rosto deles ao sair do centro cirúrgico enxergando”, conta o diretor da unidade, Manoel Telamon.

Antes das cirurgias, primeiro foi feita uma triagem, momento em que os pacientes foram submetidos às consultas e avaliados os exames. Depois dos procedimentos, os usuários passam por outra consulta no pós-operatório.

No fim de semana, o Opera Paraíba chega mais uma vez até a cidade de Sousa, com a realização de cirurgias gerais e ginecológicas. Os procedimentos também acontecem em João Pessoa, no Hospital Edson Ramalho e em Campina Grande, onde será realizado um mutirão de cirurgias de laqueadura, no Hospital de Clínicas..

