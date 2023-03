Opera Paraíba: Hospital de Clínicas atende mais de 100 pacientes com pé torto congênito

O Hospital de Clínicas de Campina Grande celebra o Dia Mundial dos Defeitos do Nascimento com o programa Opera Paraíba de cirurgias corretivas do Pé Torto Congênito (PTC) e de outras intervenções ortopédicas. Desde maio de 2022, com a inauguração das duas salas cirúrgicas que deram início aos procedimentos, foram atendidos mais de 100 pacientes com idade de 10 até os 24 anos; cerca de 45 cirurgias foram realizadas e os demais pacientes seguem o tratamento com o uso de órtese.

De acordo com a coordenadora de ortopedia do Hospital de Clínicas, Ana Maria Anselmo, o PTC é uma alteração nos ligamentos, músculos, tendões e ossos do pé que acontece ainda na gestação e acomete uma a cada mil crianças vivas. O diagnóstico pode ser realizado até mesmo antes do nascimento por meio das ultrassonografias realizadas a partir da 20ª semana de gestação. Quando a criança nasce, o diagnóstico é feito ou confirmado através da avaliação da forma e flexibilidade do pé. Raramente são necessários exames de imagem complementares.

O tratamento do PTC consiste na aplicação de órtese (troca de gesso semanal), que pode durar de 6 a 8 semanas, se o procedimento cirúrgico for necessário, é feito o agendamento da cirurgia e o paciente recebe todo o acompanhamento até a alta. “Alguns pacientes já conseguem uma recuperação completa, mas, havendo necessidade, ele segue com a fisioterapia até que possa estar completamente recuperado”, informa a médica Ana Maria.

Elisangela Nogueira da Silva, comemora a cirurgia de alongamento de tendão do filho E.D., de 7 anos. Ela conseguiu agendar o tratamento por meio da Caravana da Rede Cuidar. “Ele já fez a cirurgia do pé direito, teve uma boa recuperação e, agora, é a vez do pé esquerdo. Graças a essa rede de atendimento do Governo do Estado, meu filho vai poder ter uma vida normal e correr como qualquer outra criança”.

“O sonho da minha filha é ser bailarina”, conta Raniela Rodrigues da Silva, mãe N.V., de 6 anos. “Conseguir o tratamento da minha filha foi uma benção, agora, eu posso ver um futuro melhor para minha filha, porque ela pode sonhar em ser o que quiser”.

A ortopedista Ana Maria orienta que o tratamento do PTC seja iniciado já nas primeiras semanas de vida da criança. “O ideal é que o tratamento seja iniciado de forma precoce. Já atendemos crianças com 10 dias de vida. Quanto mais jovem, menos invasivo o tratamento. Porém, pessoas que não tiveram acesso na idade adequada, ainda podem buscar o tratamento no HC”, explica a coordenadora.

Para os interessados no tratamento do Pé Torto Congênito, o encaminhamento é feito via cadastro no Opera Paraíba, por meio das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) das Secretarias de Saúde de cada município. Essa demanda é encaminhada para a Secretaria Estadual de Saúde, que faz o levantamento e direciona o paciente para o Hospital de Clínicas ou Hospital Regional mais próximo. O usuário do sistema público de saúde também tem a opção de fazer o cadastro pelo site www.operaparaiba.pb.gov.br, basta preencher o formulário, anexando seus exames e o laudo médico que apresente a necessidade de uma cirurgia. Então, o paciente é triado pela central de regulação e encaminhado para HC.

Além das cirurgias para correção do pé torto congênito, o Opera Paraíba também realiza no Hospital de Clínicas cirurgias ortopédicas de mão, cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, CIPE, otorrino, vascular, catarata, proctologia, mastologia e pequenos procedimentos.

