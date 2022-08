Opera Paraíba: Raniery Paulino comemora cirurgia bariátrica inédita na rede hospitalar estadual

O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Raniery Paulino, comemorou nesta quinta-feira (4), a primeira cirurgia bariátrica no Hospital de Clínicas, em Campina Grande. Em caráter piloto, a gastroplastia, que durou cerca de três horas, foi comandada pelos médicos Arthur Balduino, Marcos Diniz, Antônio Rafael e João Pedro. A paciente foi uma mulher de 32 anos, moradora de Campina Grande, que já apresentava problemas de saúde devido à obesidade.

O parlamentar havia sugerido ao Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba, Dr. Daniel Beltrami, no sentido de adotar medidas visando incluir as cirurgias bariátricas nos serviços de saúde oferecidos pelo Governo do Estado. ” O Dr. Júlio Almeida, conceituado médico cirurgião bariátrico, nos apresentou dados relativos à obesidade na Paraíba e nos sugeriu a inclusão das cirurgias bariátricas nos serviços públicos para minimizar os efeitos dessa doença crônica, que tem atingido um número cada vez maior de paraibanos e paraibanas”, pontuou Raniery.

Desta forma, Raniery comemorou a intervenção no tratamento de pacientes obesos, e que tem o objetivo de redução do peso de pessoas com o Índice de Massa Corpórea (IMC) muito elevado. O IMC é uma medida internacional para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Outros critérios também avaliados são a idade e o tempo em que o paciente está com a da doença

” Essa situação precisa ser enfrentada pelo Governo da Paraíba, por meio de seu

órgão estadual de competência. Aliás, eu sou um exemplo vivo do enfrentamento a obesidade, sei da importância do tratamento médico. Essa passou a ser uma agenda prioritária na gestão de João”, frisou Raniery.

A cirurgia bariátrica metabólica, inédita na rede pública hospitalar estadual, marca o início de um processo para estruturar o serviço bariátrico no HC. “O projeto da Secretaria Estadual de Saúde é implantar um serviço modelo, de suporte a pacientes com indicação da cirurgia, realizando um acompanhamento multidisciplinar e especializado. É um avanço para a saúde da Paraíba e um ganho para a população”, explica a diretora-geral do hospital, Vívian Rezende.

acessopolitico

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram