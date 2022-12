Operação Boas Festas reforça segurança em dezembro de Copa, Natal, 13º salário e hotéis lotados na Paraíba

A Operação Boas Festas foi lançada, nesta sexta-feira (2), para reforçar a segurança na Paraíba neste fim de ano. Haverá policiamento a pé, rondas e abordagens, mas também acompanhamento com câmeras de monitoramento e drones.

O momento é de Copa do Mundo, recebimento de 13º salário e remuneração mensal, além de ocupação de 100% da rede hoteleira, compras de fim de ano e o Natal. Com isso, a operação tem como foco combater crimes de roubo e furtos diante da movimentação de pessoas e de valores no fim do ano.

Assim, a operação contará com um reforço diário do policiamento nas áreas apontadas pelas estatísticas. Ainda segundo a Polícia Militar da Paraíba, o planejamento contempla também a atuação para o feriado do dia 8 de dezembro.

“É um dos períodos de maior atenção para nós, pois a economia está aquecida, o turismo está em alta e isso exige um planejamento para garantir a segurança e prevenção de crimes. A Operação Boas Festas vai até 26 de dezembro, quando lançaremos outra operação para o réveillon e verão”, detalhou o coronel Sérgio.

clickpb