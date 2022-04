Operação ”Casagrande” é realizada na madrugada desta Terça feira 05

Polícia Civil da Paraíba – Operação Policial:

Desencadeada a “Operação Casa Grande” nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (05/04) com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão em imóveis de pessoas suspeitas de participação em roubos, furtos e receptação em propriedades rurais localizadas nos municípios de Itabaiana, Juripiranga, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos, Salgado de São Felix, Gurinhem e Mulungú; todos os municípios inseridos na circunscrição da 9a Delegacia Seccional sediada em Itabaiana.

Vários alvos também são investigados na condição de suspeitos de receptação de produtos subtraídos de propriedades rurais.

A “Operação Casa Grande” reúne efetivos da Delegacia de Roubos de Veículos e Cargas da Capital (DRFVC), efetivos da 4a Superintendência de Polícia Civil, alem de equipes da PRF e da PCPE, totalizando 60 Policiais e 17 viaturas.

Então sendo cumpridos 02 mandados em Itabaiana, 07 mandados em Juripiranga e 03 mandados no Estado de Permambuco.

Mais uma vez o intenso trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas da Capital, com auxílio da 9a Delegacia Seccional, somados à cooperação entre instituições policiais e as denúncias realizadas ao Disque 197, foram determinantes para a efetivação desta operação.

Uma entrevista coletiva será concedida ainda hoje, às 11:30, na central de Polícia da Capital, no bairro do Geisel, com as presenças do Delegado Geral, Dr André Rabelo, do Superintendente da 4a SRPC, Dr Luciano Soares, do Delegado Titular da DRFVC, Dr Carlos Othon e o Inspetor da PRF.