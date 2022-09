Operação cumpre mais de 40 mandados contra organização criminosa acusada de diversos homicídios na região de Patos

Ao todo, a Operação In Aere cumpriu 42 mandados judiciais, sendo 12 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.

Uma investigação da Polícia Civil resultou em mais uma grande operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, no município de Patos (PB), em ação conjunta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ao todo, a Operação In Aere cumpriu 42 mandados judiciais, sendo 12 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Afrânio Brito, os alvos da investigação são membros de uma organização criminosa responsável pelos homicídios ocorridos este ano na zona sul da cidade. Os principais chefes dessa facção foram presos.

‘É um grupo bastante violento, que muitas vezes matava pessoas que nem tinham envolvimento com o crime, apenas para demonstrar seu suposto poder. Nós já havíamos deflagrado a primeira fase dessa operação em junho deste ano, e agora, com o resultado de novas investigações, estamos realizando a segunda etapa dessa operação”, disse o delegado.

Ele informou ainda que a identificação e prisão de vários outros criminosos envolvidos em assassinatos naquela região vêm resultando na diminuição desse tipo de crime, nos últimos meses.