Operação da Polícia Militar e Gaeco prende professor da UFPB com mandado por acusação de estupro

Uma operação conjunta realizada entre a Polícia Militar do Estado da Paraíba (PMPB) e o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (GAECO/MPPB) prendeu um professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que estava foragido acusado de estupro. A informação foi divulgada no programa Arapuan Verdade, da Arapuan FM, no início da tarde de hoje (10).

Segundo apurou o ClickPB, a prisão preventiva de Geovane Vitor Vasconcelos foi designada pelo juiz da 7ª Vara Criminal de João Pessoa, Dr. Geraldo Emílio Porto. O professor atua no Departamento de Ciências Fundamentais e Sociais, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB (Campus II).

No Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPB (SIGAA) estão registradas quatro disciplinas — de variados cursos — a serem lecionadas pelo professor no semestre 2022.1 da instituição, que se inicia no próximo dia 15.

ClickPB