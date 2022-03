OPERAÇÃO K9: Policia Civil prende acusado de assassinato em Araçagi-PB

A Polícia Civil de Guarabira (8ªDSPC), por meio do Núcleo de Homicídios, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou na manhã de hoje, 30/03/2022, por volta das 05h, a operação “K9”, cumprindo mandado de prisão contra Luiz Carlos Félix Pereira Mesquita, vulgo “K9”, apontado como autor do assassinato de Diego Monteiro de Lima, no dia 12/03/22, na cidade de Araçagi.

Segundo o Delegado Wagner Dorta, @wagnerdorta que comandou a operação, o preso é considerado de alta periculosidade e tá cumprindo pena por tráfico de drogas no regime aberto.

