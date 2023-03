Operação na Paraíba bloqueia recursos de suspeitos de financiar ataques no RN

De acordo com a Polícia Federal, a investigação identificou que parte do dinheiro que foi bloqueado teria sido remetido a uma facção criminosa do Rio Grande do Norte para ajudar e financiar os ataques criminosos realizados no estado no início do mês. As buscas e apreensões aconteceram em presídios de Guarabira, na Paraíba, e Natal, no RN.