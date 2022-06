Operação Paradigma prende homem por tráfico de drogas, em Patos, no Sertão da Paraíba

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (16), no Bairro da Maternidade, no Beco do Lixo, em Patos. Conforme informações da Polícia Militar, o preso foi capturado como parte da Operação Paradigma.

Ainda conforme a polícia, uma guarnição de Rádio Patrulha do 3° BPM se deslocou até a localidade conhecida por Beco do Lixo e abordou o homem.

Após abordagem foram consultados seus dados pessoais junto ao Banco Nacional de mandados de prisão e ficou constatado um mandado de prisão aberto em seu desfavor por tráfico de drogas.

O imputado foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil de Patos para serem adotadas as medidas cabíveis.

Esse foi o terceiro mandado de prisão cumprido só essa semana na área do 3° BPM, que vem buscando tirar de circulação criminosos foragidos da justiça.

clickpb