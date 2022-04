Operação Paradigma reforça policiamento nas ruas do Litoral ao Sertão da Paraíba

O aumento das blitzen, abordagens e da presença policial nas ruas tem sido uma das marcas da Operação Paradigma, deflagrada pela Polícia Militar, desde o início do mês, com objetivo de promover mais segurança para a população.

Na noite dessa terça-feira (26), a zona sul de João Pessoa teve um reforço das ações para abordar pessoas, ônibus e outros veículos em diferentes pontos da região. Nesta quarta-feira (27), as ações foram realizadas no Vale do Piancó, no Sertão, principalmente em trechos que fazem divisa com outros estados.

A Operação Paradigma continuará sem data para o término, contemplando outras operações também focadas no aumento da sensação de segurança da população e na prisão de criminosos.

Armas apreendidas – Nas últimas horas, foram retiradas de circulação armas de fogo nas cidades de Pedro Régis e João Pessoa (bairro de Tambiá e Costa e Silva), nas abordagens da Operação Paradigma

Mandados de prisão cumpridos – Quatro mandados de prisão foram cumpridos, entre a tarde dessa terça-feira (26) e o começo da manhã desta quarta (27), nas cidades de João Pessoa, Patos e Sousa. Os presos eram procurados pela Justiça por roubo, homicídio e ameaça.

