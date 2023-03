Operação que apura prejuízo de R$ 8 mi em corrupção envolvendo licitações é realizada pela PF na Paraíba

Uma operação que apura prejuízos de cerca de R$ 8 milhões aos cofres públicos foi realizada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2), em Patos e em João Pessoa. De acordo com a PF, a operação busca combater um esquema de direcionamento de licitações, desvios de recursos, corrupção e lavagem de dinheiro.

No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 na cidade de Patos e um em João Pessoa, no bairro Jardim Cidade Universitária. Ainda segundo a PF, apesar dos mandados serem na cidade de Patos, a investigação é contra outra prefeitura no Sertão. Em uma das casas dos investigados, em Patos, a polícia achou uma pasta com R$ 100 mil em espécie.

A operação foi batizada de Festa no Terreiro, uma referência ao termo usado pelos investigados ao combinar o resultado de licitações, e é um desdobramento da operação Bleeder, cuja primeira faseaconteceu em 2021, e a fase mais recente foi no último dia 9.

Os investigados são suspeitos dos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, violação de sigilo em licitação, afastamento de licitante, fraude em licitação ou contrato, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa.

G1

