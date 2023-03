OPOSIÇÃO: Vice-prefeito de Guarabira fará live semanal e promete fazer denúncias contra a gestão

A partir da próxima quarta-feira às 18h00 o vice prefeito da cidade de Guarabira, Wellington Oliveira, passará a fazer uma live semanal com duração de uma hora, para nesse espaço de tempo levar denúncias contra a administração do prefeito Marcus Diôgo. Wellington disse que o espaço será democrático e contará com participação de todos os membros que militantes da oposição à Marcus.

Sem querer adiantar detalhes do que será divulgado na próxima quarta-feira (8), Wellington disse que fez vários levantamentos acerca do que foi gasto na festa da luz 2023, mais de R$3,5 milhões.

Curtir isso: Curtir Carregando...