Orçamento Democrático Estadual inicia reuniões preparatórias para eleição de conselheiros

A Secretaria Executiva do Orçamento Democrático deu início a uma série de reuniões preparatórias com a população paraibana, para divulgar as eleições de conselheiros que devem ocorrer ainda este ano em todas as regiões do Estado. Todas as 14 regiões geoadministrativas estão sendo preparadas, do Litoral ao Sertão, para esse momento que ocorre a cada dois anos.

A eleição de conselheiros é uma etapa de fundamental importância para o Orçamento Democrático e o Governo do Estado, e deverá eleger representantes dos 223 municípios paraibanos, para atuarem nas ações afins da gestão e contribuírem para o desenvolvimento mais igualitário dos municípios que representam.

O mandato de conselheiro é voluntário, com duração de dois anos, e o candidato deve estar atento ao edital do processo eleitoral, que deverá ser publicado em breve pelo Governo da Paraíba, no Diário Oficial.

Os interessados em participar das reuniões preparatórias poderão acompanhar a agenda de cada região, por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens, onde estão sendo divulgadas as datas e locais das atividades.

Saiba mais – O Conselho do Orçamento Democrático Estadual é um espaço de participação popular destinado a discussões acerca da realidade local e das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado nas Regiões Geoadministrativas e é composto por conselheiros/as regionais e conselheiros/as estaduais, democraticamente eleitos/as, em votação aberta, nas Assembleias Microrregionais e Regionais, respectivamente.

