Orçamento Democrático promove reunião para planejar Ciclo 2023 nesta segunda-feira

A Secretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual reúne nesta segunda-feira (05), das 8 às 17h, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), localizada no bairro Mangabeira, em João Pessoa, seus servidores para planejar o Ciclo 2023. A atividade deve reunir cerca de 80 servidores, entre equipe administrativa, gerentes e articuladores.

Dentro da programação, segundo informa o secretário executivo Júnior Caroé, estão as eleições de conselheiros e conselheiras, o calendário das audiências públicas regionais, utilização de novas ferramentas tecnológicas, rotina de trabalho, entre outras pautas.

“Estamos chegando ao fim de mais um ano, realizando todas as etapas desse ciclo com êxito e sucesso, e agora, é chegado o momento de se pensar o próximo ano. Nosso objetivo é expandir as ações do ODE, implementando novas ferramentas de participação popular, incluindo e envolvendo, também, novos atores sociais, para o desenvolvimento e a garantia da democracia participativa na Paraíba”, comentou Júnior Caroé.

O secretário informou ainda que o Orçamento Democrático também irá promover, a partir do próximo ano, uma série de formações e capacitações temáticas, voltadas tanto para servidores, conselheiros, assim como para a população em geral, com o objetivo de fomentar discussões sobre democracia política participativa e orçamento público.

Secom Paraíba

