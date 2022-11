Ouça: vereador hostiliza padre por não pedir votos a Bolsonaro no PR

Áudios do vereador Hélio Figura (Solidariedade), de Quitandinha, região metropolitana de Curitiba (PR), geraram polêmica entre os moradores do município. Em uma das falas, as quais a reportagem da Banda B teve acesso, ele manda um padre para “o diabo que o carregue” por não ter orientado a população a votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022