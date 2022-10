OUTUBRO ROSA: HRG faz campanha de prevenção e combate ao câncer de mama  

Durante todo o mês de outubro, o Hospital Regional de Guarabira, Antônio Paulino Filho, intensifica as ações na prevenção e combate ao câncer de mama. O HRG faz parte da rede de prevenção criada pela Secretaria Estadual de Saúde. Na Paraíba, são 23 mamógrafos que atendem as usuárias do SUS, distribuídos em 14 municípios: João Pessoa (06), Campina Grande (04); Patos (02); Cajazeiras, Cuité, Guarabira, Monteiro, Santa Rita; Picuí; Pombal; Princesa Isabel; Catolé do Rocha; Belém e Itaporanga, com 1 mamógrafo cada.

O HRG possui um mamógrafo realizando exames diários para dezenas de pacientes a partir das 7h da manhã de segunda à sexta. Para ter acesso basta fazer o seguinte procedimento:

– Procurar a secretaria de saúde do seu município com a requisição de mamografia devidamente preenchida;

– Solicite o GERA com exceção se for do município de Guarabira;

– Solicite o agendamento pelo sistema (SISREG);

– Comparecer no setor externo do Hospital Regional de Guarabira com os seguintes documentos:

– Comprovante de agendamento do SISREG, Requisição devidamente preenchida;

– GERA devidamente preenchido com os dois carimbos;

– Xerox do RG;

– Xerox de CPF;

– Xerox do comprovante de residência (atualizado);

– Xerox do cartão do SUS (atualizado).

Dados sobre câncer de mama

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), para o ano de 2022, estima-se na Paraíba, 1.120 casos novos de câncer de mama. Sendo na capital, 360 casos novos, com taxa de incidência ajustada de 46,17 para cada 100 mil mulheres.

De acordo com a diretora do HRG, Polyana Torres, o mamógrafo está à disposição dos pacientes não so neste mês de outubro, mas o ano inteiro. “Consertar o aparelho foi uma de nossas prioridades, desde que assumimos a direção, para nos auxiliar no combater ao câncer de mama com mais eficácia”.

