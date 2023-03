Padilha diz que recepção a Bolsonaro no aeroporto de Brasília “flopou”

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, nesta quinta-feira (30), que a recepção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “flopou” – gíria para fiasco.

“Quem quiser tentar criar o ambiento de conflito que existia no governo anterior vai se dar mal. Vai flopar, como flopou a recepção do ex-presidente, que voltou depois de ter fugido do país”, disse Padilha.

Bolsonaro desembarcou na capital federal na manhã desta quinta após ter passado 89 dias nos Estados Unidos. Na sede do PL, o ex-presidente se reuniu com apoiadores e parlamentares da sigla.

“Quem quer reconstruir o país estava ontem no debate amplo que fizemos na Câmara dos Deputados com os líderes dos partidos de oposição. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando estancamos um golpe que estava sendo armado”, acrescentou o ministro.

Padilha ressaltou ainda que o governo “desligou a máquina de fabricação de guerra que havia no terceiro andar do Palácio do Planalto”.

Fonte: CNN Brasil

