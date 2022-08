Padre chuta cachorro em missa e revolta internautas

O caso aconteceu no Peru. Ele chegou a se desculpar, mas justificou o erro com passagens bíblicas.

O padre de uma igreja em Cajapampa, no Peru, agrediu um cachorro que entrou no espaço no meio da missa que ele oficiava. Quando o homem falava em frente dos fiéis que estavam na igreja para ouvir a palavra de Deus, o animal chegou onde estava o padre, e ele chutou o cão com força para o afastar do púlpito.

A usuária Lii Yesc foi quem gravou o momento e compartilhou em seu TikTok, que foi apagado pela plataforma posteriormente. No entanto, foi publicado durante tempo suficiente para o momento viralizar pelo país e gerar repúdio contra o homem religioso, e ser compartilhado em outras redes.

De acordo com a jovem, algumas pessoas repreenderam o padre por agir desta forma e ele usou passagens bíblicas como desculpa para o seu ataque ao animal. Para o padre, a igreja não é um lugar para guardar animais, por isso não hesitou em chutar o cachorro.

“Como Jesus disse, a minha casa é uma casa de oração e não um curral”, comentou o padre, num segundo vídeo que Yescu compartilhou. As informações são do site Upsocl.

Por IG Último Segundo