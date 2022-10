Padroeira: Igreja Católica celebra Nossa Senhora Aparecida em quatro paróquias de João Pessoa neste 12 de outubro

Todas as celebrações acontecerão em João Pessoa, nas paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida: no bairro Valentina, no Cristo, no Colinas do Sul e no Treze de Maio.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado neste dia 12 de outubro, terá pelo menos quatro missas em homenagem à padroeira do Brasil. Todas as celebrações acontecerão em João Pessoa, nas paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida: no bairro Valentina, no Cristo, no Colinas do Sul e no Treze de Maio.

As programações festivas desta quarta-feira (12) terão novenários, missas, adorações e procissões. O arcebispo presidirá a celebração na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Colinas do Sul, às 19h.

Confira a lista obtida pelo ClickPB das Paróquias de Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese da Paraíba:

Rua Mariângela Lucena Peixoto, s/n – Valentina Figueiredo

Tel: 3237-8521

Responsável: Pe. Luiz Carlos N. Cordeiro.

Rua Carteiro Francisco Marques, s/n – 13 de maio

Tel: 3576-0867

Responsável: Pe. Evandro B. de Araújo.

Rua Horácio Trajano de Oliveira, 630 – Cristo Redentor

Tel: 3023-6525

Responsável: Frei Givaldo

Rua Prefeito Severino Alves da Silveira, s/n – Colinas do Sul

Tel: 98823-1665

Responsável: Pe. Jaildo Nóbrega