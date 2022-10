Pagamento antecipado do auxílio brasil começa nesta terça-feira

Os beneficiários poderão consultar o pagamento no aplicativo Auxílio Brasil. Deve-se fazer o login utilizando a senha do Caixa Tem. Caso não tenha, basta efetuar um cadastro. Já no app Caixa Tem podem ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas.

Confira o calendário de pagamentos

Data para pagamento

11 de outubro

Quem recebe NIS de final 1

13 de outubro

Quem recebe NIS de final 2

14 de outubro

Quem recebe NIS de final 3

17 de outubro

Quem recebe NIS de final 4

18 de outubro

Quem recebe NIS de final 5

19 de outubro

Quem recebe NIS de final 6

20 de outubro

Quem recebe NIS de final 7

21 de outubro

Quem recebe NIS de final 8

24 de outubro

Quem recebe NIS de final 9

25 de outubro

Quem recebe NIS de final 0

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram