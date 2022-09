Pai abandona filhos de 9 e 10 anos em posto de gasolina e foge

Crianças estavam com roupas rasgadas e foram alimentadas no estabelecimento. Mãe foi localizada pela PM e levou os filhos.

Duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 10, foram abandonadas em um posto de gasolina na avenida Imirim, na Casa Verde, zona norte da capital paulista, por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (5).

De acordo com informações do 9º Batalhão de Polícia Militar, as crianças foram deixadas no estabelecimento pelo pai durante a madrugada e os funcionários acionaram a PM por volta de 6h30.

Após averiguação, os agentes tentaram encontrar a mãe da criança, que tem deficiência auditiva e não fala, assim como o pai que as abandonou. Ao receber a notícia, a mulher se dirigiu ao estabelecimento.

De acordo com o relato da mulher, feito com a tradução dos filhos, ela havia deixado os dois com o pai porque estava resolvendo questões do aluguel de uma nova casa, longe do atual endereço da família. O homem, então, levou as crianças ao posto e as deixou lá.

Ainda segundo a PM, as crianças estavam bem de saúde. Porém as roupas estavam desgastadas e com pequenos rasgos. Durante a madrugada, elas foram alimentadas pela equipe do estabelecimento.

Após o esclarecimento dos fatos, os dois retornaram à residência com a mãe. O pai ainda não foi localizado. O caso foi encaminhado ao 38º Distrito Policial, na Vila Amália.

