Pai de adolescente que matou mãe e irmão, na PB, deixa hospital sem sentir as pernas

O policial militar aposentado, pai do adolescente de 13 anos que matou a tiros a mãe e o irmão mais novo, em Patos, no Sertão da Paraíba, recebeu alta médica e deixou o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande – onde estava internado desde o dia 19 de março – na manhã deste sábado (9).

De acordo com o médico cirurgião Caio Guimarães, o paciente continua sem conseguir movimentar e sentir os membros inferiores. Mas, ainda não é possível dizer se a condição é definitiva.

Ainda segundo o médico, o homem vai precisar passar por um tratamento multidisciplinar com acompanhamento de fisioterapia, enfermagem e neurologia. A evolução do quadro de saúde dele será avaliada a cada mês.

Por enquanto, também não há previsão de cirurgias, a exemplo da retirada da bala que o atingiu.

Já o filho dele está no Centro Especializado de Reabilitação de Sousa, também no Sertão da Paraíba. O pai pediu a desinternação do filho à Justiça, durante uma audiência de instrução, realizada no dia 1º de abril.

G1

