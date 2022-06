Pai e filha morrem ao serem atingidos por micro-ônibus em Mataraca-PB

O condutor de uma motocicleta e sua filha, de cerca de 5 anos de idade, morreram após serem atingidos por um micro-ônibus na noite desta sexta-feira (10), na cidade de Mataraca, Litoral Norte da Paraíba. A Polícia Militar recebeu o chamado por volta das 19h30 e informou que uma mulher, que seria a mãe da criança foi socorrida em estado grave.

De maneira preliminar, policiais informaram que as três vítimas estavam seguindo em uma moto por uma rodovia estadual, quando foram surpreendidas pelo outro veículo, que as atingiu em cheio. Com o impacto da colisão, pai e filha não resistiram e morreram ainda na via. Socorristas estiveram no local, constataram os óbitos e levaram a mulher para uma unidade hospitalar.

Há relatos de testemunhas de que o motorista do micro-ônibus não permaneceu no local do atropelamento. Equipes da polícia fazem buscas nas imediações de onde a colisão aconteceu. As autoridades não deram detalhes sobre a identificação das vítimas até a publicação desta matéria.

Mataraca é um município do Litoral Norte paraibano vizinho à cidade de Marcação, onde na noite da última quarta-feira (8) uma colisão similar deixou dois estudantes gravemente feridos. Uma das vítimas chegou a ter as pernas decepadas.

