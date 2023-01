Pais morrem afogados ao tentar salvar o filho, em praia paraibana

Pais morreram afogados ao tentar salvar o filho de um afogamento na manhã desta terça-feira (10), em Lucena, no Litoral Norte da Paraíba. A família é de Campina Grande, no Agreste do estado, e passava férias no litoral.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas. Segundo a delegada Andreia Melo, o filho do casal, de 13 anos, foi ao mar quando se afogou. Inalda Ribeiro Sampaio e Felizberto Almeida Sampaio acompanharam a movimentação na faixa de areia, perceberam o sinistro e tentaram salvá-lo. Com ajuda de moradores, eles conseguiram retirar o adolescente do mar, mas não conseguiram sair da água. As mortes foram por afogamento.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local. As vítimas foram retiradas do mar e colocadas na faixa de areia para realização da perícia. O garoto inicialmente não corre risco de morrer.

