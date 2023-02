Pâmela Bório deixa de pagar mensalidades do filho com Ricardo Coutinho e escola cobra R$ 39 mil na Justiça

A ex-primeira-dama Pâmela Bório e o ex-governador Ricardo Coutinho foram acionados na Justiça pela dívida de R$ 45 mil da escola do filho. O Maple Bear, que funciona no bairro Jardim Oceania, em João Pessoa, processou os pais da criança para obter o pagamento das parcelas do ano letivo de 2020.

Como ficou constatado que, no acordo da pensão, já estava inclusa a escola do menino, a responsabilidade do pagamento ao colégio está com Pâmela e Ricardo Coutinho foi excluído da cobrança da dívida em atraso.

De acordo com as informações obtidas pelo ClickPB, o valor da dívida nominal em 2020 era de R$ 24.244,00 e foi atualizado em R$ 39.367,14. O processo está em andamento e cabe recurso por parte da Pâmela.

