Papa Francisco anuncia arcebispo de Brasília como novo cardeal

O papa Francisco confirmou, neste domingo (29/5), a realização de um consistório em 27 de agosto deste ano. A reunião é feita com todos os cardeais, inclusive os novos, também anunciados durante evento no Vaticano. Entre eles, estão dois brasileiros: o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília, dom Paulo Cezar Costa; e o arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Ulrich Steiner.

Dom Paulo Cezar Costa foi nomeado arcebispo da capital do país no fim de 2020. Agora, com a confirmação desse consistório (reunião de cardeais), Costa se torna o mais novo cardeal em termos de idade. Ele fará 55 anos em julho. Atualmente, o mais novo é Dieudonné Nzapalainga, da República Centro-Africana, que já tem 55.

O anúncio do papa veio durante o evento Regina Coeli pelo Domingo da Ascensão do Senhor. Os cardeais são, em geral, os bispos das mais importantes dioceses do mundo, apesar de, na teoria, padres e diáconos também poderem exercer tal função. Eles assessoram diretamente o papa em questões administrativas e econômicas. E se tiverem menos de 80 anos, ficam responsáveis por eleger um novo papa.

“Rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma, para o bem de todo o fiel Povo Santo de Deus”, rezou Francisco após o anúncio.

Confira a lista dos novos cardeais:

Dom Arthur Roche – prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

Dom Lazzaro You Heung sik – prefeito da Congregação para o Clero.

Dom Fernando Vérgez Alzaga L.C. – presidente da Pontifícia Commisssão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

Dom Jean-Marc Aveline – arcebispo Metropolita de Marseille (França).

Dom Peter Okpaleke – bispo de Ekwulobia (Nigéria).

Dom Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. – arcebispo Metropolita de Manaus (Brasil).

Dom Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão – arcebispo de Goa e Damão (Índia).

Dom Robert Walter McElroy – bispo de San Diego (EUA)

Dom Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. – arcebispo de Dili (Timor Leste).

Dom Oscar Cantoni – bispo de Como (Itália).

Dom Anthony Poola – arcebispo de Hyderabad (Índia).

Dom Paulo Cezar Costa – arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Brasília (Brasil).

Dom Richard Kuuia Baawobr M. Afr – bispo de Wa (Gana).

Dom William Goh Seng Chye – arcebispo de Singapura (Singapura).

Dom Adalberto Martínez Flores – arcebispo Metropolita de Asunción (Paraguai).

Dom Giorgio Marengo, I.M.C. – prefeito Apostólico de Ulaanbaatar (Mongólia).

