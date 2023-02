Papa lembra vítimas de desastres: “Não esqueçamos aqueles que sofrem”

“Não esqueçamos aqueles que sofrem”, afirmou o papa Francisco , no Twitter, neste domingo (19/2). Segundo o santo padre, é preciso atenção para vítimas de desastres, guerras, pobreza, falta de liberdade e crises ambientais.“Penso na Síria e na Turquia , nas numerosas vítimas do terremoto; no querido povo ucraniano e a tantos povos que sofrem por causa da guerra ou pela pobreza, pela falta de liberdade ou devastação ambiental”, disse o papa

O pontífice também citou Mateus 5, 38 – 48. “O Senhor nos convida a não responder o mal com o mal, a ousar no bem, mesmo se recebermos pouco ou nada em troca. Porque é este o amor que lentamente transforma os conflitos, supera as inimizades e cura as feridas do ódio”, concluiu.

