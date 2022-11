Para MPF, nova Carteira de Identidade viola direitos de pessoas trans

Para o Ministério Público Federal (MPF) , o novo modelo de Carteira de Identidade viola o direito de pessoas trans. Em nota técnica, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão observou que a precedência do nome de registro ao nome social, além da inserção do sexo no documento, fere direitos da comunidade LGBTI+.

De acordo com a nota, essa mudança implica “em exposição vexatória e inegável constrangimento à população LGBTI+ , principalmente a pessoas trans, sobretudo aquelas que não querem ou têm dificuldades em realizar as mudanças concernentes ao nome e/ou gênero registral”.

“É dever do Estado reconhecer e validar a identidade da pessoa, enquanto resultado de um processo individual de autodeterminação, bem como garantir meios para o desenvolvimento efetivo das potencialidades do ser no meio social, de maneira a promover o respeito e assegurar a proteção da livre expressão identitária”, considera o documento.

A nota técnica é assinada pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, e o coordenador do Grupo de Trabalho Populações LGBTI+: Proteção de Direitos, Lucas Costa Almeida Dias. O documento reconhece a “inconstitucionalidade e inconvencionalidade” dos novos critérios da Carteira Nacional de Identificação.

