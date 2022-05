Para Neymar, a Copa é a última bolacha no pacote: “Darei a minha vida”

Aos 30 anos, Neymar vai disputar sua terceira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Ele sabe que esta pode ser a sua última chance de ganhar o título mais cobiçado do futebol. É, como se diz popularmente, “a última bola ha do pacote”.

E Neymar está focado nesse desafio. Anotei e transcrevo a seguir alguns trechos do que falou o nosso camisa 10, numa live com o flamenguista Diego Ribas:

“Meu maior sonho agora nesse ano não tem outra coisa a não ser a Copa. Queria muito ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain esse ano, mas infelizmente foi adiado. E espero que 2022 termine com a Copa do Mundo”.

“É para o que estou me preparando. Não só fisicamente, mas mentalmente, para que possa dar tudo certo na Copa. Que seja um Copa brasileira. E eu vou dar minha vida (risos). Estou me preparando tanto para isso porque é um momento único. Já joguei duas Copas. Eu sei como tudo funciona. Passa tudo muito rápido. E se você não estiver no seu 100%, a oportunidade vai embora”.

“Essa Copa é uma que eu não quero que passe essa oportunidade assim na minha mão. Não quero deixar escapar. Estou me preparando muito, é meu maior sonho no momento. Tenho muitos sonhos para realizar ainda, com o Paris, óbvio, mas, no momento, em competições que temos até o final do ano é a Copa do Mundo. E para isso que estou ali focado para tentar conseguir esse título”.

