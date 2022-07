​​Paraíba amplia campanha de vacinação das crianças entre 5 a 11 anos e mutirões acontecem no último sábado de cada mês; Confira as datas

A Paraíba programou, de julho a setembro deste ano, três ocasiões para fortalecimento das coberturas vacinais no estado. No último sábado de cada mês, de forma unificada, será realizado o Dia D de vacinação no estado. O primeiro momento acontece em 30 de julho, seguido de outro em 27 de agosto e finalizando em 24 de setembro. Os Dias D de vacinação contemplarão os 223 municípios paraibanos que disponibilizarão todas as vacinas do calendário nacional para a população.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Renata Nóbrega, o estado não conseguiu atingir a meta de nenhuma das vacinas de rotina em 2022. “É outro ponto que precisamos focar, uma vez que a queda dessas coberturas vacinais pode resultar no aumento dos casos de doenças como o sarampo e rubéola, que representam um risco para as crianças”, comentou.

Ela reforça que é importante focar em alguns públicos específicos em relação à vacinação contra covid-19. “Precisamos melhorar a aplicação da segunda dose em crianças com idade entre 5 e 11 anos e ampliar o número de segundas doses de reforço na população adulta e nos adolescentes”, observou.

A ação faz parte de um movimento nacional, que tem apoio de instituições e da sociedade civil, liderado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) – o Vacina Mais. A campanha tem como objetivo o incentivo à ampla vacinação no Brasil.

clickpb