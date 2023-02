Paraíba aplica mais de 79 mil doses de vacina em dia D de vacinação

A Paraíba realizou o primeiro dia D de vacinação de 2023 nesse sábado (4). A ação aconteceu simultaneamente em todas as regiões do estado e aplicou 79.295 doses de vacina (rotina e contra a covid) em 216 municípios. Desse total, 26.050 foram doses de vacinas de rotina, e 53.245 doses da vacina contra covid-19: 20.907 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade; 22.478 doses aplicadas da vacina contra covid-19 para reforço na faixa etária a partir de 3 anos e 9.860 doses aplicadas para o segundo reforço na população acima de 30 anos.

A Secretaria de Saúde da Paraíba comemorou o número de doses aplicadas. “Houve uma grande adesão do público paraibano que atendeu ao chamamento para aumentar as coberturas vacinais para as crianças de nosso estado e também as doses das vacinas contra a Covid-19”, disse o secretário de Estado da Saúde, Jhony Bezerra.

“A saúde pública tem que ser humanizada e a prevenção é um dos pré-requisitos para que isso aconteça. E a vacina é o maior símbolo da prevenção. A grande prova disso foi durante a pandemia do coronavírus, que a vacina nos salvou”, disse o prefeito Cícero Lucena durante abertura da campanha na capital.

Ainda falando em vacina contra a Covid-19, os dois irmãos tão pequenininhos, Elias, de seis meses, e Enzo, de dois anos, foram imunizados neste Dia D. “Os dois estavam com todas as vacinas em dia. Só faltavam as de Covid. Dou muita importância à vacinação dos meus filhos para que sempre tenham boa saúde”, ressaltou a mãe, Aline Micaelen.

Jhony Bezerra enfatiza que na Paraíba vacina é prioridade e comemorou o resultado: “muito exitoso chegar ao fim do dia, após vários dias de preparação e diálogo e termos como resultado uma das melhores campanhas realizadas”.

Os três municípios que mais vacinaram foram João Pessoa, com 7.149 doses aplicadas; Campina Grande, com 5.482 doses; e Sousa com 2.766 doses aplicadas.

