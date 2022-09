Paraíba confirma mais quatro infectados pela varíola dos macacos e número de casos suspeitos sobe para 82

Dos 11 casos confirmados dois são do sexo feminino, nove são do sexo masculino. Nove dos casos são residentes de João Pessoa e dois são de Cabedelo.

A Paraíba confirmou mais quatro casos de varíola dos macacos no estado e o aumento de casos suspeitos. Agora são 11 confirmados, 82 casos suspeitos, 90 descartados e 60 em investigação.

Dos 11 casos confirmados dois são do sexo feminino, nove são casos do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos confirmados é a de 30 a 39 anos (45%) e nove dos casos são residentes de João Pessoa e dois são de Cabedelo.

Segundo investigação dos municípios, até o momento, apenas três dos casos referem contato com pessoas oriundas de São Paulo e não há definição de contato ou caso fonte dos demais casos confirmados, o que requer ampliação das investigações.

Ainda segundo a Secretaria de Estado da Saúde, “nenhum dos casos foi hospitalizado, o município de residência segue acompanhando os contatos dos casos.”

