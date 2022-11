Paraíba inicia segunda etapa de vacinação contra febre aftosa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agropecuária e Pesca (Sedap), já deu início à segunda etapa contra a febre aftosa, cuja meta é imunizar 500 mil bovinos e bubalinos até 24 meses. A vacinação segue até o dia 30 de novembro.

A gerente executiva da Defesa Agropecuária, Girlene Alencar, destacou a importância de o produtor vacinar o seu rebanho. “O status da Paraíba com relação à aftosa é de ‘área livre de aftosa com vacinação’. Por isso é importante que o produtor vacine o seu rebanho para que atinjamos o status de ‘área livre de aftosa sem vacinação’, meta estipulada pelo Ministério da Agricultura”, disse.

Para adquirir a vacina nas revendas agropecuárias, é obrigatório o cadastro do produtor na Defesa Agropecuária. É necessário ainda que, dentro de dez dias, a partir da data de compra da vacina, o produtor apresente a declaração de vacinação, constando o quantitativo de animais da propriedade.

Atualmente, a Paraíba tem um rebanho de 1,3 milhão de animais.

Recomendações – As vacinas devem ser adquiridas nas casas veterinárias cadastradas na Gerência Executiva de Defesa Agropecuária da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap) e mantidas entre 2°C e 8°C – desde a aquisição até o momento da utilização – incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda;

– devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina;

– o produtor deve fazer a comprovação junto aos escritórios da Defesa Agropecuária no prazo de 10 dias – contados a partir da data da compra da vacina;

– em caso de dúvidas, a orientação é para que procurem os escritórios da Defesa Agropecuária distribuídos no interior do Estado.

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram